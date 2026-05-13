Еврокомиссия сообщила, что намерена обратиться ко всем странам Евросоюза (ЕС) с просьбой запретить терапию по изменению сексуальной ориентации. Об этом сообщает Independent.

Решение комиссии было вызвано петицией более миллиона граждан, требующих обязательного юридического запрета подобных методов. Согласно данным агентства ЕС по основным правам человека за 2024 год, каждый четвертый опрошенный представитель ЛГБТК («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+ подвергался научно дискредитированной практике изменения сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Больше всего таких случаев в Греции, на Кипре, в Чехии, Эстонии и Словакии. В настоящее время, по данным Международной ассоциации ЛГБТК+ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Европа, лишь 10 из 27 стран ЕС полностью или частично запрещают конверсионную терапию.

21 апреля Верховный суд Евросоюза потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТ.

В 2021 году Венгрия в рамках закона, усиливающего борьбу с педофилией, запретила детям доступ к ЛГБТ-контенту, включая аудиовизуальные материалы, пропагандирующие гендерную идентичность, которая отличается от пола, присвоенного при рождении, смену пола или гомосексуализм.

Еврокомиссия подала жалобу в суд ЕС, назвав подобные ограничения «дискриминацией». В ЕК отметили, что такой закон «идет вразрез с ценностями» Евросоюза.

