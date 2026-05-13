В Москве ограничат распространение данных о терактах

В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах для борьбы с фейками
В Москве вводятся ограничения на публикации фото и видео последствий терактов, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Там уточнили, что это положение столичная Антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации.

Согласно сообщению мэрии, в Москве органам власти, СМИ, экстренным службам, организациям и гражданам запрещено распространять информацию о терактах (включая атаки БПЛА и повреждение инфраструктуры) до официальной публикации данных Минобороны РФ, сайтом или блогом мэра Москвы. Исключениями могут стать непубличные обращения в правоохранительные органы и экстренные службы.

23 апреля президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отключения интернета в стране. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат».

При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть. Путин подчеркнул, что оптимальное решение ситуации необходимо найти в диалоге между правоохранителями и гражданскими органами власти.

Ранее стало известно, кто заработал на ограничениях связи в России.

 
