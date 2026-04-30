Стало известно, кто заработал на ограничениях связи в России

Крупные операторы оказались в выигрыше от мобильных ограничений связи в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель сервиса по выбору провайдеров Dominternet.ru Сергей Скворцов.

«Со второй половины 2025 года мы фиксировали аномальный спрос на проводной интернет. Даже в «несезонные» месяцы заявок было в разы больше, чем обычно», — сообщил он.

Всплеск интереса к услуге можно отследить не только по количеству новых подключений. По словам собеседника, в пиковые периоды количество запросов в Яндексе по теме домашнего интернета в отдельные месяцы увеличивалось на 50–80%.

Такая динамика положительно отразилась на финансовых показателях операторов, поделился эксперт.

«Крупнейшие операторы связи в России продают сразу несколько услуг, в том числе и домашний интернет. Следовательно, прибыль компаний в этом сегменте должна быть выше запланированной. Если и есть некоторые издержки, то, вероятнее всего, они компенсируются за счет роста спроса на стационарный интернет», — считает он.

По мнению эксперта, прослеживается четкая связь между ограничениями мобильной сети и количеством заявок на домашний интернет.

«Последний яркий пример мы зафиксировали 26 и 27 марта. В эти дни из Санкт-Петербурга приходило аномально большое количество обращений. В то же время пользователи в городе массово жаловались на сбой мобильного интернета. В результате у нас заявок из региона в марте было примерно в 2,5 раза больше, чем в феврале», — поделился Скворцов.

По его словам, сложность заключается в невозможности спрогнозировать такие аномальные скачки, как раз потому что люди действуют ситуативно. Пропал мобильный интернет — начинается поиск альтернативы. Поэтому издержки компаний могут быть связаны именно с непредсказуемостью.

«Во второй половине 2025 года, когда начались первые массовые ограничения в некоторых регионах, клиенты ожидали мастера по подключению дольше обычно, так как у провайдеров не хватало специалистов на возросшее число заявок. Вместо 1–2 дней очередь иногда растягивалась на неделю и больше. Рынок не был готов к резкому скачку спроса и не мог сразу адаптироваться. Компаниям пришлось экстренно расширять штат и нести дополнительные расходы», — заявил Скворцов.

Доходы операторов могли бы сильно пострадать, если бы они были обязаны возвращать деньги за отсутствие связи. Но закон защищает их от таких выплат, когда ограничения вводятся в интересах государственной безопасности. В этих случаях перерасчет абонентам не предусмотрен.

Как объясняет Сергей Скворцов, федеральный закон № 33-ФЗ, принятый в феврале 2026 года, освободил операторов от ответственности перед абонентами, если услуги приостановлены по требованию ФСБ. Поскольку это предписание уполномоченного органа, то не считается нарушением договора.

Если связь отсутствует из-за технического сбоя по вине оператора, абонент может требовать компенсацию. Но если ограничения введены по требованию государства, оснований для возврата денег нет. Иными словами, в таких случаях потери несет только абонент.

Рядовым пользователям специалист рекомендует заранее подстраховаться, чтобы оставаться на связи.

«Не ждите, пока в вашем городе начнутся ограничения мобильной сети. Ведь в такие дни даже дозвониться оператору будет сложнее. А из-за загруженности менеджеров и мастеров очереди будут больше обычных. Действуйте на опережение. Уже сейчас проверьте, какие проводные провайдеры доступны по вашему адресу, уточните условия подключения, подберите хотя бы минимальный домашний тариф», — советует Сергей Скворцов.

Бизнесу эксперт также советует предусмотреть кабельный интернет, даже если 4G пока работает стабильно.

