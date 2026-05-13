На Урале возбудили дело о халатности из-за нарушений в рехабе

Дело о халатности возбуждено из-за нарушений в реабилитационном центре на Урале

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам халатности в связи с возможными нарушениями прав пациентов в одном из реабилитационных учреждений. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

«Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств нарушения прав пациентов в одном из реабилитационных центров Свердловской области. <…> Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в официальном сообщении.

До этого в интернете появились сообщения о жестоком обращении с подростками в данном центре, а также о ненадлежащем медицинском обслуживании. Кроме того, сообщалось о случае массового отравления детей веществом, обладающим наркотическим эффектом.

