Опубликованы кадры из здания сената Филиппин, где произошла стрельба

RT опубликовал кадры из здания сената Филиппин, где произошла стрельба. По данным телеканала, военные выставили внутри оцепление, за которое никого не пускают.

Как сообщает агентство Reuters, выстрелы раздались в здании сената, где укрылся политик Рональд дела Роса, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест. Уточняется, что в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.

По словам секретаря сената Марка Лландро Мендосы, власти проводят оценку сложившейся ситуации. Он отметил, что в здание вошел министр внутренних дел и местного самоуправления Хуанито Ремулла, которого встретили местные журналисты.

Сотрудник охраны Мендосы позднее рассказал, что выстрелы были предупредительными, произведенными для «обеспечения безопасности территории».

МУС обвиняет Рональда дела Росу, также известного как Бато, в преступлениях против человечности во время антинаркотической кампании бывшего президента Родриго Дутерте.

