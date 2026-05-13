Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Опубликованы кадры из здания сената Филиппин, где произошла стрельба

RT сообщил об оцеплении здания сената Филиппин, где произошла стрельба
Eloisa Lopez/Reuters

RT опубликовал кадры из здания сената Филиппин, где произошла стрельба. По данным телеканала, военные выставили внутри оцепление, за которое никого не пускают.

Как сообщает агентство Reuters, выстрелы раздались в здании сената, где укрылся политик Рональд дела Роса, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест. Уточняется, что в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.

По словам секретаря сената Марка Лландро Мендосы, власти проводят оценку сложившейся ситуации. Он отметил, что в здание вошел министр внутренних дел и местного самоуправления Хуанито Ремулла, которого встретили местные журналисты.

Сотрудник охраны Мендосы позднее рассказал, что выстрелы были предупредительными, произведенными для «обеспечения безопасности территории».

МУС обвиняет Рональда дела Росу, также известного как Бато, в преступлениях против человечности во время антинаркотической кампании бывшего президента Родриго Дутерте.

Ранее в США мужчина с винтовкой открыл огонь по прохожим и машинам.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!