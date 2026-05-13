В сенате Филиппин произошла стрельба

Выстрелы раздались в сенате Филиппин, где укрылся политик Рональд дела Роса, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. По словам секретаря сената Марка Лландро Мендосы, власти еще проводят оценку сложившейся ситуации. Он отметил, что в здание сената вошел министр внутренних дел и местного самоуправления Хуанито Ремулла, которого встретили местные журналисты.

По словам сотрудника охраны Мендосы, выстрелы были предупредительными, произведенными для «обеспечения безопасности территории».

МУС обвиняет Рональда дела Росу, также известного как Бато, в преступлениях против человечности во время антинаркотической кампании бывшего президента Родриго Дутерте.

С июля 2016 по апрель 2018 года дела Роса был начальником Национальной полиции Филиппин (PNP) и курировал правительственную кампанию по борьбе с наркотиками (Oplan Tokhang). Позднее он возглавлял Бюро исполнения наказаний, а в 2019 году баллотировался на пост сенатора. С июля 2025 года дела Роса занимает пост председателя Комитета по государственной службе, реорганизации правительства и профессиональному регулированию в сенате Филиппин.

Ранее экс-президента Филиппин Дутерте арестовали по ордеру МУС.

 
