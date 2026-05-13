Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Экс-замглавы Минфина Алексашенко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Экс-замглавы Минфина Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии
Илья Питалев/РИА Новости

Симоновский суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на бывшего заместителя министра финансов России и первого заместителя председателя Центрального банка Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Алексашенко С. В. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на одном из интернет-ресурсов была опубликована видеозапись с участием Алексашенко, где он излагал факты, дискредитирующие Вооруженные силы России. Заседание проходило без его присутствия.

В 2023 году Министерство юстиции России признало Алексашенко иноагентом, а МВД объявило его в розыск по уголовной статье.

Сергей Алексашенко занимал должность заместителя министра финансов с 1993 по 1995 год, а затем с 1995 по 1998 год был первым заместителем председателя Центрального банка России.

Ранее суд оправдал экс-«народного губернатора» ДНР по делу о дискредитации армии.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!