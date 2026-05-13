Экс-замглавы Минфина Алексашенко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Экс-замглавы Минфина Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Симоновский суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на бывшего заместителя министра финансов России и первого заместителя председателя Центрального банка Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Алексашенко С. В. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на одном из интернет-ресурсов была опубликована видеозапись с участием Алексашенко, где он излагал факты, дискредитирующие Вооруженные силы России. Заседание проходило без его присутствия.

В 2023 году Министерство юстиции России признало Алексашенко иноагентом, а МВД объявило его в розыск по уголовной статье.

Сергей Алексашенко занимал должность заместителя министра финансов с 1993 по 1995 год, а затем с 1995 по 1998 год был первым заместителем председателя Центрального банка России.

