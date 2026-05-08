Диетолог назвал людей, которым нельзя есть яблоки

Яблоки важно полностью исключить из рациона людям, у которых есть аллергические реакции и проблемы со здоровьем желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, обычно яблоки хорошего качества не наносят вреда здоровью. Однако напитанные нитратами и другие плоды плохого качества следует убрать из рациона.

«Избегать употребления яблок нужно тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на этот продукт. Причем речь идет даже о перекрестных реакциях. Например, это может коснуться и тех людей, у кого есть аллергическая реакция на березу, пыльцу, растения», — предупредил врач.

Диетолог добавила, что с особой осторожностью яблоки нужно есть пациентам с заболеваниями ЖКТ. Кислые плоды могут спровоцировать раздражение слизистой во время обострения проблем со здоровьем, усилив симптомы гастрита или язвы.

Диетолог и доктор медицинских наук Мэгги Белл до этого говорила, что стоит включить в ежедневный рацион яблоки и апельсины. По ее словам, этим фрукты помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови за счет высокого содержания клетчатки и замедленного усвоения глюкозы. Регулярное употребление яблок и апельсинов способствует более плавному поступлению сахара в кровь.

