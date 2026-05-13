Россиянам объяснили, почему вес может не уходить даже при жестких диетах

Долгое время практиковался подход «одна диета на всех» с фиксированной калорийностью, однако нередко бывает, что при сниженном количестве калорий человек не худеет из-за своих индивидуальных особенностей. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, даже самые полезные продукты могут быть вредны для конкретного человека: например, одним цитрусовые помогают снижать вес, а у других вызывают аллергию.

«Три кита, на которых стоит персонализированное питание: разное биохимическое состояние (анализы крови), разная генетика и разный микробиом кишечника. Все это следует учитывать, чтобы план питания сработал», — отметила специалист.

Самой распространенной отговоркой, с которой люди приходят к специалистам, остается генетика. Однако генетическая предрасположенность составляет лишь около 20% влияния на фигуру, добавила она.

Согласно исследованию сервисов Работа.ру и ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», 30% россиян уже находятся в процессе похуденияк лету. 7% собираются начать в ближайшее время, а 3% не могут этого сделать из-за медицинских показаний.

