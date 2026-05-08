Треть россиян уже начали худеть к лету

Треть россиян уже находятся в процессе похудения к лету
В вопросе подготовки к лету 30% россиян сообщили, что уже находятся в процессе похудения, 7% собираются начать в ближайшее время, а 3% не могут этого сделать из-за медицинских показаний.

Это показало исследование сервисов Работа.ру и ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом ради достижения поставленной цели 48% респондентов готовы раньше вставать для занятий спортом перед работой, 22% рассматривают возможность сменить работу на более подвижную, 19% могут поменять график трудовой деятельности, 4% опрошенных выразили готовность уволиться для тренировок. Еще 2% участников исследования согласны перейти на полставки, в то время как другие варианты выбрали 5%.

«Весна традиционно становится периодом, когда россияне активно инвестируют в собственное здоровье и физическую форму. Данные транзакций через ЮKassa за апрель демонстрируют устойчивый тренд: число покупок БАДов и спортивного питания выросло на 78% год к году при среднем чеке около 11 800 рублей. Это говорит о том, что потребители выбирают осознанный подход к подготовке к летнему сезону и готовы вкладываться в качественные продукты», — говорит руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney Наталья Лапшина.

По данным платежной аналитики ЮMoney, спрос на абонементы в фитнес-клубы и оздоровительные центры увеличился на 19%, при этом средний чек остался стабильным — чуть более 6 300 рублей. Рынок адаптировался к запросам аудитории: клубы предлагают гибкие форматы членства, а потребители научились находить оптимальное соотношение цены и качества услуг.

Интересная динамика наблюдается в сегменте спортивной одежды: рост числа покупок на 9% сопровождается небольшим снижением среднего чека на 3% (составил 11 393 рубля). Покупатели стали прагматичнее — они чаще выбирают функциональные вещи для регулярных тренировок.

Основным стимулом для работы над собой 74% опрошенных назвали здоровье и самочувствие, 41% мотивируют комплименты окружающих, летний отпуск на пляже и покупка новой одежды привлекают по 22% респондентов, а иные причины отметили 4%.

Интересно, что о своих успехах в похудении 15% опрошенных делятся с коллегами за обедом или чашкой кофе. Еще 7% худеют совместно с сослуживцами, а 33% делятся информацией иногда при возникновении соответствующей темы.

