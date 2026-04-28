Врач раскрыла россиянам главный секрет похудения в зрелом возрасте

В любом возрасте в основе процесса похудения лежит сбалансированное питание, при котором человек потребляет необходимое количество белков, углеводов и жиров. Однако в зрелом возрасте лишние килограммы уходят тяжелее из-за замедления метаболизма, поэтому после 40-50 лет важен индивидуальный подход, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

По ее словам, самое важное не просто сократить калории в рационе, а сохранить баланс белка – он должен составлять один грамм на килограмм веса человека. Далее следует придерживаться принципа «здоровой тарелки», который заключается в том, что половина рациона должна приходиться на овощи и фрукты, четверть – на белки, а остальное на сложные углеводы.

К такому рациону важно добавить регулярную физическую активность, которая должна включать в себя осевую нагрузку суставов и позвоночника. Однако важно предварительно сдать анализы и проконсультироваться с эндокринологом, гастроэнтерологом и другими специалистами – это необходимо, чтобы выяснить, не являются ли причиной набора лишнего веса гормональные нарушения или заболевания, пояснила Мухина.

Она также отметила, что с возрастом худеть сложнее, так как уже после 30 лет организм теряет 3-8% мышечной массы за десять лет, сокращая общий энергетический расход.

«Сложнее худеть как раз после 40–50 лет из-за замедления метаболизма (на 1-2% каждый год после 25), гормональных изменений, снижения физической активности, чувствительности к инсулину, нарушений работы щитовидной железы и повышения уровня кортизола из-за хронического стресса, недосыпа и перегрузки. Это провоцирует накопление жира в области живота», — отметила врач.

Она призвала в зрелом и пожилом возрасте разрабатывать совместно с врачом индивидуальный подход к похудению, подчеркнув, что важно терять не более 0,5-1 кг в неделю.

Напомним, за 2025 год в России диагноз ожирение поставили порядка 36 млн россиян, то есть каждому четвертому жителю страны, сообщили в МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова. Как подчеркивал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, ожирение наравне с диабетом рискует стать еще одной эпидемией в России, по темпам роста заболеваемости РФ попала в десятку стран-антилидеров.

В Минздраве ранее заявили о проблеме с ожирением детей в России.