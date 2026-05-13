Гособвинение запросило пожизненное заключение для «балашихинского отравителя»

Прокуратура запросила пожизненное заключение в колонии особого режима для жителя Балашихи Артема Миссюры, обвиняемого в отравлении родственников и друзей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ведомства в мессенджере «Макс».

«Государственный обвинитель прокуратуры Московской области, выступая в прениях, акцентировала внимание суда на циничном и беспринципном характере совершенных преступлений, тщательно разработанном плане по отравлению близких родственников и знакомых, корыстном мотиве подсудимого», — сказано в сообщении.

Жертвами «балашихинского отравителя» стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. Обвиняемый признался, что сначала хотел поквитаться с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление».

По версии следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля. Миссюра полностью признал свою вину и принес извинения родным и близким. Он просился в зону проведения специальной военной операции, чтобы искупить вину на поле боя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

