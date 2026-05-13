Маркетолог объяснил, на что нужно ориентироваться при покупке рыбы

Маркетолог Коро: при покупке рыбы в магазине нужно ориентироваться на ее запах

Свежая рыба почти не имеет запаха. Поэтому при покупке продукта в магазине следует ориентироваться на его аромат. Об этом kp.ru рассказал член Гильдии маркетологов Николас Коро.

«Чем должна пахнуть рыба в магазине? На самом деле свежая рыба почти не пахнет», — подчеркнул специалист.

По его словам, наличие рыбного духа в большинстве случаев свидетельствует о том, что в магазине продается товар «второй свежести».

Маркетолог добавил, что в точках, где следят за качеством продуктов, зачастую распыляют специальные ароматы, такие как лимон, лемонграсс и морская свежесть. Таким образом продавцы стремятся сформировать у покупателей ощущение, что на прилавке лежит свежая рыба. Именно легкий запах бриза должен выступать в качестве ориентира при выборе товара.

Кандидат экономических наук Олег Абелев до этого говорил, что рост цен на красную рыбу связан с глобальным дефицитом и внутренними издержками отрасли. Эксперт отметил, что в ближайшие годы тенденция к подорожанию сохранится.

