Маркетолог рассказал о влиянии запаха на продажу недвижимости

Некоторые риелторы используют запахи для успешной продажи недвижимости. Об этом kp.ru рассказал маркетолог Николас Коро.

По словам специалиста, использование правильных запахов при продаже недвижимости является трюком риелторов. Они используют ароматы корицы, ванили и свежей выпечки. При этом добиться нужного эффекта поможет всего одна капля ароматического масла в разогретой духовке.

«Если вы продаете заштатную студию на курорте, а до пляжа - несколько километров на общественном транспорте, вспомните про рыбный отдел», — добавил маркетолог.

Он объяснил, что запах моря создаст ощущение близости водоема.

Вице-президент Гильдии риэлторов Московской области, гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев до этого говорил, что при выборе риелтора важно учитывать его опыт, репутацию, а также наличие официальной регистрации. Эксперт также посоветовал заключать письменный договор, в котором нужно четко описать конкретные услуги, которые должен оказать риелтор, а также права и обязанности обеих сторон на всех этапах сделки.

