В России объяснили рост цен на красную рыбу

Рост цен на красную рыбу в России объясняется сразу тремя факторами — от глобального дефицита до внутренних издержек отрасли. В ближайшие годы тенденция к подорожанию сохранится, рассказал «Газете.Ru» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев. По его мнению, россияне будут активнее переключаться на более доступные виды — вместо кеты и нерки выбирать горбушу, либо переходить на белую рыбу: минтай и хек.

«Первая причина — мировая конъюнктура. В глобальном масштабе производство лососевых сокращается. Крупнейшие поставщики, в частности Норвегия и Чили, уже прогнозируют замедление роста и уменьшение объемов вылова. Это автоматически подталкивает цены вверх на всех рынках, включая российский. Вторая группа причин — ситуация внутри страны. Прошлый год оказался удачнее 2024-го: вылов лососевых составил около 330 тыс. тонн. Однако общая тенденция к снижению добычи сохраняется из-за природных и климатических факторов. В 2026 году Росрыболовство рассчитывает на среднестатистические показатели, без рекордов. Это означает отсутствие дополнительного предложения, способного охладить цены», — отметил Абелев.

По его словам, третий фактор — рост издержек бизнеса и инфляция: доставка рыбы с Дальнего Востока в Центральную Россию дорожает, увеличиваются логистические расходы. Кроме того, с этого года предприятиям необходимо перезаключать договоры на вылов лососевых, выкупать участки и направлять средства на социальные нужды регионов, сказал эксперт. Общая сумма дополнительных расходов для отрасли оценивается примерно в 200 млрд рублей, и эти затраты будут закладываться в стоимость продукции, уточнил экономист.

По оценке Абелева, ежегодный рост цен на мировом рынке красной рыбы составит порядка 4–5%. В России к этому добавляются внутренние факторы, прежде всего логистика и административные издержки, подчеркнул экономист.

«Коррекции цен вниз ждать не стоит», — отметил он.

В денежном выражении рост выглядит умеренным, но ощутимым, считает Абелев.

«Если семья покупала по 2 кг кеты, горбуши и нерки в месяц, то по прежним ценам это обходилось примерно в 3,2 тыс. рублей. После повышения — около 3,4–3,45 тыс. рублей. То есть прибавка составит 240–250 рублей в месяц. По словам эксперта, сумма не критичная, однако психологический эффект преодоления очередного ценового порога для потребителя важен. Часть россиян, вероятно, начнет менять структуру потребления. Покупатели уже переключаются на более доступные виды — вместо кеты и нерки выбирают горбушу, либо переходят на белую рыбу: минтай и хек. Растет спрос на консервы и полуфабрикаты. В прошлом году продажи консервированного тунца увеличились на 35%. Полного отказа от красной рыбы не будет, но замещение в потребительской корзине усилится», — отметил Абелев.

По его мнению, снижение цен на красную рыбу возможно только при сочетании нескольких условий: рекордного улова в осенне-летнюю путину, укрепления рубля, которое сделает экспорт менее выгодным, а также при активном ценовом мониторинге со стороны ФАС. Пока предпосылок для такого сценария нет, констатировал экономист.

Говоря о «справедливой цене», Абелев подчеркнул, что это понятие субъективно. Осенью 2025 года средняя цена красной рыбы составляла около 1,4 тыс. рублей за кг — показатель, который объединяет и дорогую семгу, и более доступную горбушу, уточнил эксперт. По его мнению, справедливой можно считать ту цену, которая позволяет рыбакам покрывать издержки и получать прибыль, а потребителям — сохранять доступ к продукту.

По нормам Минздрава, россиянам рекомендуется потреблять 28–30 кг рыбы в год.

