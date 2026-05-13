Визовые центры Италии в Москве ужесточили правила подачи документов

Итальянские визовые центры в России с 12 мая не принимают документы через третьих лиц. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подать документы теперь можно только лично с паспортом и подтвержденной онлайн записью. Заявлений, поданные в визовые центры агентом, курьером, доверенным лицом, нотариусом или адвокатом, приниматься не будут.

Такие изменения могут привести к росту сроков записи, ужесточению проверки документов, включая бронирование отелей, справок справок о доходах и целях поездки, отметили в АТОР.

До этого стало известно, что в 2025 году страны Евросоюза выдали свыше 620 тысяч виз россиянам, что стало рекордным с начала 2022 года.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

