Евросоюз в 2025 году выдал россиянам рекордное количество виз

Euractiv: ЕС в 2025 году побил рекорд по выдаче виз гражданам РФ с 2022 года

Страны Евросоюза в 2025 году выдали свыше 620 тысяч виз россиянам, что стало рекордным с начала 2022 года. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Правительства ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ — на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом», — приводятся данные в публикации.

Как отмечает издание, если в 2022 году страны Евросоюза выдали 610 тысяч виз гражданам РФ, то уже в 2023 году их количество снизилось до 462 тысяч, а в 2025 году выросло до 574 тысяч. Что стало причиной такого колебания в количестве выданных виз, в статье не говорится.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

