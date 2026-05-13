Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Законодатели рассмотрят законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам

Госдума приняла проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Депутаты Госудасрвтенной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство России, а также в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), если у них есть судимость за любое преступление. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас иностранцам отказывают в приеме в гражданство при наличии судимости за умышленные преступления. РВП и ВНЖ при этом не могу получить лица, которые имеют судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Новый законопроект предусматривает, что гражданство Российской Федерации, РВП и ВНЖ не будут предоставлять при наличии неснятой или непогашенной судимости за любые преступления.

Кроме того, иностранцав хотят обязать предоставлять физический документ об отсутствии или наличии судимости. От этого требования в обоих случаях освобождаются лица младше 14 лет.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что депутаты от фракции «Единая Россия» внесут ко второму чтению проекта закона об ужесточении правил для получения гражданства поправку, которая позволит получать РВП, ВНЖ и гражданство РФ иностранцам, осужденным в других государствах за поддержку российской политики.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить пошлину за вступление в гражданство.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!