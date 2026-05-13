Законодатели рассмотрят законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам

Депутаты Госудасрвтенной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство России, а также в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), если у них есть судимость за любое преступление. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас иностранцам отказывают в приеме в гражданство при наличии судимости за умышленные преступления. РВП и ВНЖ при этом не могу получить лица, которые имеют судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Новый законопроект предусматривает, что гражданство Российской Федерации, РВП и ВНЖ не будут предоставлять при наличии неснятой или непогашенной судимости за любые преступления.

Кроме того, иностранцав хотят обязать предоставлять физический документ об отсутствии или наличии судимости. От этого требования в обоих случаях освобождаются лица младше 14 лет.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что депутаты от фракции «Единая Россия» внесут ко второму чтению проекта закона об ужесточении правил для получения гражданства поправку, которая позволит получать РВП, ВНЖ и гражданство РФ иностранцам, осужденным в других государствах за поддержку российской политики.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить пошлину за вступление в гражданство.