Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Депутаты рассматривают возможность предоставления гражданства судимым за поддержку РФ

Яровая: судимым за поддержку РФ иностранцам могут разрешить получать гражданство
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты от фракции «Единая Россия» внесут ко второму чтению проекта закона об ужесточении правил для получения гражданства поправку, которая позволит получать разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство РФ иностранцам, осужденным в других государствах за поддержку российской политики. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

На этапе первого чтения законопроект подразумевает, что иностранным гражданам будут отказывать в предоставлении паспорта РФ, а также в выдаче РВП и ВНЖ, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.

Яровая выразила уверенность в том, что необходимо дополнительно ко второму чтению рассматривать те ситуации, когда речь идет о незаконном привлечении лиц к ответственности за рубежом непосредственно за поддержку Российской Федерации, мер страны по противодействию «современному неонацизму в рамках СВО».

Поэтому фракция ЕР будет предлагать ко второму чтению провести дополнительные процедуры и правила, которые бы позволяли защищать интересы таких лиц, добавила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить пошлину за вступление в гражданство.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!