В РФ могут увеличить пошлину за вступление в гражданство

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пошлины за получение российского гражданства.

В сопроводительных документах к законопроекту предлагается увеличить пошлину за вступление и выход из российского гражданства до 50 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение пошлин для иностранцев и лиц без гражданства за выдачу и смену вида на жительство (до 30 тысяч рублей) и за разрешение на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность (до 5 тысяч рублей).

Для уроженцев СССР и участников госпрограммы по переселению в Россию соотечественников и их родственников предлагается сделать получение гражданства бесплатным.

30 марта председатель ГД Вячеслав Володин призвал решать проблему нехватки рабочей силы в России за счет повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, а не за счет мигрантов. Председатель Госдумы признал, что привлечение мигрантов к работе — «более легкий путь». Однако если все время идти по легкому пути, «через какое-то время это приводит к большим сложностям». Володин отметил, что это можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

