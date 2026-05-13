«Где я путал политику и бизнес?»: Чемезов поспорил со следователем в суде

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов на заседании о продлении меры пресечения поспорил со следователем. Об этом сообщает Ura.ru.

Как выяснили журналисты, в суд Чемезов, у которого обострилось заболевание, пришел с медаппаратурой. Ради заседания он пропустил дневной стационар, где проходит химиотерапию. Экс-чиновник не согласился с тем, что путал политику и бизнес.

«Это прямая, открытая, наглая, циничная ложь. Один из аргументов этого ходатайства [о продлении домашнего ареста], что я путал политику и бизнес. Я ни в каких коммерческих управляющих организациях, пока служил в органах власти, не состоял. И в ходатайстве следователя лжи быть не должно. Где я путал политику и бизнес?», — сказал Чемезов.

Из сообщения также следует, что сторона защиты просила для бывшего вице-губернатора запрет определенных действий, чтобы была возможность гулять на свежем воздухе, согласно рекомендациям врачей.

В прошлом году у него обнаружили рак поджелудочной железы.

По итогам слушания, Чемезову продлили срок домашнего ареста до 15 августа этого года. Судебное постановление не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.

Ранее суд арестовал экс-министра транспорта Тверской области.

 
