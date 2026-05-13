Суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову до 15 августа этого года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

«Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга по ходатайству следователя продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову в виде домашнего ареста и запретов определенных действий», — сказано в сообщении.

Как уточняется, судебное постановление не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.

29 сентября прошлого года Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны бизнесмен, экс-бенефициар уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексей Бобров и председатель совета директоров этой корпорации Татьяна Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал десятки квартир и машин бывшего чиновника Росприроднадзора.