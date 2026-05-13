Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россиянам объяснили преимущества учителей перед ИИ

Эксперт Аббакумов: ИИ уступает преподавателям в педагогических навыках
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Студенты и школьники воспринимают объяснения искусственного интеллекта (ИИ) как «более справедливые и приятные», однако прогресс оказывается выше после взаимодействия с учителями. Об этом газете «Известия» сообщил академический директор в онлайн-школе «Фоксфорд» Дмитрий Аббакумов.

«Учитель воспринимается как авторитет, но именно эта авторитетность и может порождать страх оценивания — явного или скрытого. ИИ можно спросить о чем угодно, переформулировать запрос, зайти с другой стороны. Это возможность проверить свое понимание без риска ошибиться публично», — объяснил специалист.

По его словам, похожие тенденции были отмечены в университетской среде в ходе исследования Института образования Цюрихского университета. Согласно его результатам, студентам проще воспринимать обратную связь от ИИ, поскольку она озвучена не в оценочной форме.

В той же работе выяснили, что студентам больше нравятся ответы нейросети из-за того, что они «более справедливые и приятные». Однако при прогресс в обучении после объяснений ИИ оказывался меньше, чем после рассказов преподавателей.

До этого министерство просвещения, Рособрнадзор и Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации рекомендовали дополнительно оплачивать участие педагогических работников в проведении ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!