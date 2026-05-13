Россиянам объяснили преимущества учителей перед ИИ

Студенты и школьники воспринимают объяснения искусственного интеллекта (ИИ) как «более справедливые и приятные», однако прогресс оказывается выше после взаимодействия с учителями. Об этом газете «Известия» сообщил академический директор в онлайн-школе «Фоксфорд» Дмитрий Аббакумов.

«Учитель воспринимается как авторитет, но именно эта авторитетность и может порождать страх оценивания — явного или скрытого. ИИ можно спросить о чем угодно, переформулировать запрос, зайти с другой стороны. Это возможность проверить свое понимание без риска ошибиться публично», — объяснил специалист.

По его словам, похожие тенденции были отмечены в университетской среде в ходе исследования Института образования Цюрихского университета. Согласно его результатам, студентам проще воспринимать обратную связь от ИИ, поскольку она озвучена не в оценочной форме.

В той же работе выяснили, что студентам больше нравятся ответы нейросети из-за того, что они «более справедливые и приятные». Однако при прогресс в обучении после объяснений ИИ оказывался меньше, чем после рассказов преподавателей.

