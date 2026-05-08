Минпросвещения призвало доплачивать учителям за ЕГЭ

Участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ рекомендовано дополнительно оплачивать. Это говорится в рекомендациях министерства просвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, которые есть в распоряжении ТАСС.

Размер выплаты должен устанавливаться региональными властями.

«Условие о возможности привлечения педагогического работника к участию в проведении государственной итоговой аттестации с обеспечением выплаты компенсации за дополнительную работу рекомендуется предусматривать в трудовом договоре», — отмечается в документе.

В трудовом договоре должны указываться виды и содержание работ в рамках мероприятий по подготовке и проведению ГИА, сроки и требования, а также размер и порядок оплаты выполненных работ. При этом педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА, нужно на время освобождать от основной работы.

Участие педагогов в проведении пробных экзаменов не входит в их обязанности. Это дополнительная работа, поэтому она может осуществляться только с их письменного согласия и после определения условий.

Ранее Рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026.