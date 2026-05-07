Рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости.

В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен несамостоятельно или общаться с другими участниками тестирования.

Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов.

Школьникам запрещено фотографировать бланки, а также переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами.

До этого сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что в России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что и дети, и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе, дополнительный шанс очень важен для них.

Ранее в Минпросвещения поддержали запрет на досмотр участников ЕГЭ.

 
