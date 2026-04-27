В школы России допустили новые учебники под редакцией Медведева

Учебники по обществознанию под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева включили в федеральный перечень. Соответствующий указ Минпросвещения РФ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно приказу министерства, учебники под редакцией Медведева включены перечень, допущенных к изучению в российских школах для учеников 9-11-х классов. Эти учебники ранее также прошли федеральную экспертизу.

В начале апреля заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. По словам Колударовой, постраничные комментарии, предложения и редактура политика — «все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию».

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной. По его словам, из программы исключили дублирование содержания других предметов и усилили основные темы обществознания.

Ранее Кравцов сообщил, что с 1 сентября обществознание будут изучать с девятого класса школы.