Мальчика замотало в щетку трактора в Москве, он не выжил

В Москве 12-летний мальчик не выжил, когда его замотало в щетку трактора. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Зеленограде. Ребенок запрыгнул на уборочный трактор, находившийся в тот момент на ходу, и после этого ребенка замотало в щетку спецтехники. Малолетний не выжил.

До этого шестилетний мальчик упал с пирса в Подмосковье и ушел под воду. Изначально он находился дома под присмотром одного из родственников, однако в какой-то момент ребенок выскользнул из поля зрения взрослого и самостоятельно направился в сторону реки, где взобрался на пирс и сорвался с него, а затем не смог выбраться на сушу и не выжил.

Ранее на Урале под суд отдали мать, ребенок которой разбился, катаясь с другом на тюбинге.