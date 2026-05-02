Семилетний мальчик упал в реку в Красноярском крае и ушел под воду

В Красноярском крае семилетний мальчик упал в реку и ушел под воду

В Красноярском крае ребенок случайно сорвался в реку и не выплыл. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 1 мая в окрестностях села Бражное. Двое мальчиков гуляли без сопровождения взрослых и вышли к водоему. Там дети забрались на бревна, прибитые к берегу, и начали прыгать с одного ствола на другой. В какой-то момент один из них потерял равновесие и упал в холодную воду. Ребенок не смог выплыть и ушел под воду.

Сейчас ребенка ищут спасатели. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В данный момент устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

