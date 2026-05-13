В Свердловской области осудили писательницу за книгу с элементами порнографии

Жительница Свердловской области Александра Кузык признана виновной в изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов региона.

По его данным, в апреле 2022 года девушка опубликовала в интернете фанфик с элементами порнографии, посвященный нетрадиционным отношениям. Позже она отпечатала в типографии книгу и успела продать один экземпляр, после чего полицейские пресекли противоправную деятельность.

В отношении писательницы было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. В ходе судебного заседания девушка признала свою вину.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Александре Кузык наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

6 мая в Москве поймали на распространении детского порно 24-летнего экс-сотрудника телеканала и экс-самовыдвиженца в депутаты. По предварительным данным, мужчина в течение двух лет собирал запрещенные материалы на телефон. Он не только хранил запрещенный контент, но и активно пересылал его другим людям. Следователи насчитали порядка 40 эпизодов преступной деятельности.

Ранее в США сотрудников лайнера Disney задержали за распространение детского порно.