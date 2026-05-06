Экс-сотрудника федерального канала подозревают в распространении детского порно

В Москве 24-летнего экс-сотрудника телеканала и экс-самовыдвиженца в депутаты поймали на распространении детского порно. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, мужчина в течение двух лет собирал запрещенные материалы на телефон. Он не только хранил запрещенный контент, но и активно пересылал его другим людям. Следователи насчитали порядка 40 эпизодов преступной деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину — на допросе он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографии с несовершеннолетними. Ранее задержанный пытался баллотироваться как самовыдвиженец в муниципальные депутаты Бирюлево Восточного, но политическая карьера не задалась. Он также работал на одном из федеральных телеканалов.

