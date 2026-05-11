В США сотрудников круизного лайнера Disney задержали по делу о детском порно

Сотрудники погранслужбы США задержали сотрудников круизного лайнера Disney по подозрению в преступлениях, связанных с материалами сексуального насилия над детьми. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источники в силовых структурах.

В апреле правоохранители провели серию задержаний на восьми круизных лайнерах, прибывших в порт Сан-Диего. После допросов следователи установили, что 27 человек причастны к получению, хранению, просмотру или распространению материалов с детской порнографией.

Среди подозреваемых — 26 граждан Филиппин и один португалец. После завершения разбирательств их планируют депортировать.

Как уточняет People, часть задержаний прошла прямо на борту круизных лайнеров на глазах у пассажиров. Один из таких кораблей принадлежал компании Disney Cruise Line. Ее представитель заявил, что компания придерживается политики нулевой терпимости к подобным преступлениям и оказывает полное содействие правоохранительным органам.

6 мая в Москве поймали на распространении детского порно 24-летнего экс-сотрудника телеканала и экс-самовыдвиженца в депутаты. По предварительным данным, мужчина в течение двух лет собирал запрещенные материалы на телефон. Он не только хранил запрещенный контент, но и активно пересылал его другим людям. Следователи насчитали порядка 40 эпизодов преступной деятельности.

Ранее в Ленобласти мать и отчим снимали порно с девятилетним ребенком и продавали снимки.