Суд в Новосибирске конфисковал имущество бывшего чиновника Фролова

«Ъ»: суд конфисковал 48 объектов недвижимости экс-чиновника Фролова
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Новосибирске по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ арестовал имущество бывшего чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и Федеральной налоговой службы Андрея Фролова и его семьи, в том числе 48 объектов недвижимости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Среди принадлежавшей Фролову и членам его семьи недвижимости выявлено 10 квартир в Таиланде, Турции и Грузии. Кроме того, на экс-чиновника, его ближайших родственников и доверенных лиц были зарегистрированы 49 автомобилей, включая престижные иномарки и группа компаний «Алтайагроснаб», доход которой в 2024 году превысил 4,5 млрд рублей. У Фролова также изъята криптовалюта Tether, оцениваемая в 7,4 млн рублей.

По сведениям издания, иск к Фролову был инициирован генеральным прокурором России Игорем Красновым. Все изъятые активы должны быть обращены в доход государства.

31 августа сообщалось, что Фролов вместе с супругой скрыл от правоохранительных органов 40 млн рублей.

Ранее в Ставрополе подозреваемую в хищении чиновницу уволили в связи с утратой доверия.

