Несколько тысяч россиян могут стать фигурантами уголовных дел из-за переводов ФБК

Евгений Биятов/РИА Новости

Около 16 тысяч россиян могут стать фигурантами уголовных дел о финансировании экстремистской организации из-за переводов в пользу «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает RT.

Журналисты сообщают, что к уже известным девяти тысячам жертвователей, чьи данные попали к силовикам из-за уязвимости платформы Stripe, добавились еще около семи тысяч человек.

RT отмечает, что в нынешнем году уже возбуждено три уголовных дела в отношении «новых спонсоров». После вынесения приговоров, уже осенью 2026 года, по этим делам может начаться новая волна задержаний сторонников ФБК.

Уточняется, что утечка данных произошла из-за особенностей работы американского платежного шлюза Stripe, через который обрабатывались платежи организации и который присваивал каждому переводу уникальную метку. Эти данные, как поясняет RT, оставались у российских банков еще до введения ограничений на международные переводы.

Однако ошибка с анонимностью — не единственная: ФБК собирал пожертвования через российские финансовые организации, которые абсолютно прозрачны для силовиков, отмечает RT.

В конце января полковник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ Юрий Захаренко частично признал вину по делу о финансировании ФБК, заявив, что случайно отправил деньги этому фонду.

Ранее раскаяние не спасло петербуржца от шестизначного штрафа за переводы ФБК.

 
