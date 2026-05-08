Петербуржца не спасло раскаяние от шестизначного штрафа за переводы ФБК

Санкт-Петербургский Невский районный суд признал местного жителя Кирилла Блинова виновным по делу о финансировании экстремистской организации — ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что 5 августа 2021 года мужчина был у себя дома и перешел по ссылке в интернете, предназначенной для финансирования организации. Он перевел 100 рублей со своего банковского счета, после чего подключил автоматическое ежемесячное списание средств. При этом Блинов знал, что организация признана экстремистской и ликвидирована, однако решил перечислить деньги для поддержки ее деятельности.

С августа 2021 года по 5 февраля 2022 года Блинов перечислял по 100 рублей ежемесячно. Общая сумма переводов составила 700 рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Также он перевел сумму, превышающую размер спорных переводов, в благотворительную организацию.

В итоге суд назначил ему штраф в 300 тыс. рублей. Кроме того, перечисленные 700 рублей были конфискованы.

Ранее в Приморье мужчину осудили на 14 лет за перевод 13 тысяч рублей ФБК и украинской армии.