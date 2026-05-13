В Крыму нашли тело пропавшего барабанщика

Под Симферополем обнаружили тело 36-летнего барабанщика Сергея Сысоева. Следователи не нашли признаков насильственной смерти, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу республиканского СУ СКР.

«Тело обнаружено на окраине Симферополя. Криминальные признаки смерти отсутствуют», — сказали агентству.

Мужчина обучал игре на музыкальном инструменте. Вместе с коллегами он открыл школы игры на ударных в Симферополе и Севастополе.

