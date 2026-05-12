В нескольких регионах России выросло число укусов клещей

Роспотребнадзор: в России зафиксировали более 43 тыс. укусов клещей
С начала сезона в России зафиксировали более 43 тыс. обращений в медучреждения после укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной. В 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 2,2 млн человек.

Больше всего случаев укусов клещей зафиксировали в Челябинской области, Тверской области, Омской области, Иркутской области, Московской области, Ленинградской области, Костромской области, Самарской области, а также в Алтайском крае, Краснодарском крае, Республике Алтай и Санкт-Петербурге.

В Роспотребнадзоре сообщили, что из-за сезонной активности клещей особое внимание уделяют профилактике. В частности, специалисты проводят акарицидные обработки в местах массового пребывания людей, а также на территориях школ и летних оздоровительных учреждений. Ведомство контролирует проведение этих работ.

На данный момент обработками охватили уже более 46 тыс. гектаров.

В Роспотребнадзоре напомнили, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. В первую очередь прививки рекомендуют жителям эндемичных регионов и тем, кто собирается туда поехать. Также россиянам посоветовали использовать репелленты, инсектоакарицидные средства и защитную одежду.

Ранее родителей предупредили, почему клеща у ребенка нужно удалять немедленно.

 
