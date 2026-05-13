В Самарской области бывшему главе МЧС дали более 10 лет

В Самаре суд дал 11 лет колонии экс-главе регионального управления МЧС Олегу Бойко по делу о крупных взятках в сфере пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере четырехкратной суммы взятки — 293 млн 895 тыс. 300 рублей», — сказала председатель судебной коллегии Анна Грицык.

Как пишет местный портал 63.RU, Бойко задержали в декабре 2023 года. Бывшего чиновника заподозрили в получении взяток в интересах представителей группы компании «Витязь». Эта фирма специализируется на пожарной безопасности.

Осенью 2024 года в уголовном деле Олега Бойко появились новые фигуранты. Их задержали в течении нескольких недель.

В прошлом году бывшего заместителя главы МЧС Самарской области признали виновным в превышении должностных полномочий и подлоге. Следствие установило, что с 2022 по 2023 год фигурант уголовного дела согласовывал специализированным юридическим организациям документы по пожарной безопасности строящихся домов. Суд приговорил мужчину к условному сроку в 2 года и 6 месяцев, с испытательным сроком на два года.

Ранее московский суд дал 15 лет колонии экс-заместителю главы управления пожарной охраны МЧС.