Присяжные приступили к делу бизнесмена Амирханяна об убийстве депутата Рады

В Москве суд начал процесс по делу Амирханяна о соучастии в убийстве Кивы
araikamirkhanian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский областной суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к рассмотрению дела бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«После оглашения обвинительного заключения вновь заявил о своей непричастности к соучастию в убийстве Кивы, которого фигурант называет своим другом, что, по словам подсудимого, только опровергает версию следствия о том, что он помогал киллерам устранить беглого украинского депутата», — сказали агентству.

Кроме того, по данным источника, Амирханяну продлили срок ареста на период рассмотрения его материалов дела в суде. Участник процесса также отметил, что в составе коллегии, которая насчитывает 12 присяжных, на отборе которых настаивал сам предприниматель, «большинство женщин».

Амирханяна заключили под стражу в сентябре прошлого года.

По информации Telegram-канала Baza, Амирханян «слил» данные о проживании Кивы украинским спецслужбам, после чего к бывшему депутату наведался киллер. На Украине Амирханяна обвиняли в хищении 500 млн гривен из бюджета, а позднее он был лишен украинского гражданства из-за наличия армянского паспорта.

В декабре 2023 года в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Рады Илья Кива, перед началом спецоперации перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище.

