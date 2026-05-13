«Дышать невозможно»: жители Анапы снова пожаловались на запах газа

Жители Анапы Краснодарского края снова пожаловались на запах газа в воздухе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам подписчиков канала, сильнее всего запах чувствуется в первой половине дня. Люди пожаловались, что невозможно открыть окна, у некоторых запах вызывает тошноту.

«Запах газа снова в городе. Аж до тошноты. Окна невозможно открыть. Кто-то отвечает за эти выбросы?» — пишут они.

До этого глава муниципального образования города-курорта Анапа Светлана Маслова объяснила жителям и гостям города, почему в городе периодически пахнет газом. По ее словам, источником запаха является не газ, запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска.

Чиновница отметила, что при низком атмосферном давлении или юго-восточном ветре запах доходит до Анапы. По ее словам, это явление не представляет угрозы, ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора.

Ранее в одном из районов Дальнереченска произошла сильная утечка газа.

 
