Туристам объяснили, почему в Анапе воняет газом

Глава муниципального образования города-курорта Анапа Светлана Маслова объяснила жителям и гостям города, почему в населенном пункте периодически пахнет газом. Причину запаха она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска», — написала она.

Чиновница пояснила, что при низком атмосферном давлении или юго-восточном ветре запах доходит до Анапы. Однако это явление не представляет угрозы, ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора. Сотрудники следят за качеством воздуха, делая необходимые замеры.

Маслова напомнила горожанам, что если они почувствовали запах газа в помещении, необходимо обратиться в 112.

