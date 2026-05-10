Туристам объяснили, почему в Анапе воняет газом

Глава муниципального образования города-курорта Анапа Светлана Маслова объяснила жителям и гостям города, почему в населенном пункте периодически пахнет газом. Причину запаха она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска», — написала она.

Чиновница пояснила, что при низком атмосферном давлении или юго-восточном ветре запах доходит до Анапы. Однако это явление не представляет угрозы, ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора. Сотрудники следят за качеством воздуха, делая необходимые замеры.

Маслова напомнила горожанам, что если они почувствовали запах газа в помещении, необходимо обратиться в 112.

Днем ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом из-за утечки газа на заводе пострадали пять работников. Сотрудники отдела визуального контроля занимались проверкой продукции, замерами и упаковкой, когда внезапно в помещении появился резкий химический запах. Работники остановили линию и вышли на улицу, однако они все равно практически сразу заметили ухудшение самочувствия.

Ранее в одном из районов Дальнереченска произошла сильная утечка газа.

 
