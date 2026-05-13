Российского блогера Штефанова на Украине внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Министерство культуры Украины внесло российского блогера Александра Штефанова (признан в РФ иностранным агентом) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Согласно приказу ведомства, в обновленный перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, вошел российский блогер и автор онлайн-контента на исторически-политические темы Александр Штефанов», — говорится в сообщении.

В конце апреля блогер рассказал, что у признанных иностранными агентами россиян существует общий чат. По его словам, в этом чате в основном обсуждаются юридические вопросы, связанные с отчетностью и соблюдением требований законодательства. Он также отметил, что большинство участников списка иностранных агентов, как и он сам, покинули Россию.

Штефанов добавил, что вначале ему было непросто адаптироваться к статусу иностранного агента, однако со временем он к нему привык.

Блогер известен образовательными роликами на историческую тематику. На своем YouTube-канале он также освещает тему СВО. В 2023 году он выпустил документальный фильм о Донбассе, для которого отправился в ДНР и взял интервью у местных жителей.

