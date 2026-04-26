Блогер Штефанов раскрыл, что обсуждают в чате иноагентов

Блогер Александр Штефанов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с проектом Metametrica сообщил, что у признанных иностранными агентами россиян существует общий чат. Видео опубликовано во «ВКонтакте».

По его словам, в этом чате в основном обсуждаются юридические вопросы, связанные с отчетностью и соблюдением требований законодательства. Он также отметил, что большинство участников списка иностранных агентов, как и он сам, покинули Россию.

Штефанов добавил, что вначале ему было непросто адаптироваться к статусу иностранного агента, однако со временем он к нему привык.

Блогер известен образовательными роликами на историческую тематику. На своем YouTube-канале он также освещает тему СВО. В 2023 году он выпустил документальный фильм о Донбассе, для которого отправился в ДНР и взял интервью у местных жителей.

Министерство юстиции России включило Штефанова в реестр иностранных агентов в августе 2023 года. В обосновании говорится, что блогер, в частности, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ.

В сентябре 2025 года Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета блогера. Причиной стало непредоставление налоговой декларации по индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

