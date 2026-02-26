Врач объяснила, представляют ли опасность красные родинки

Красные и розовые пятна на теле часто принимают за родинки, однако, на самом деле это расширенные или лопнувшие капилляры, которые не представляют угрозы для здоровья. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, такие изменения могут быть вызваны возрастом или генетикой и являются косметическим дефектом. Их можно скорректировать лазером или фотоомоложением. При этом пытаться отбеливать их домашними мазями или кремами бесполезно, потому что это не пигмент, а сосуд, уточнила врач.

«Это лопнувший или расширенный капилляр, который открылся в поверхностный слой кожи — вот это красное пятнышко мы и видим. Никакие отбеливающие средства на сосудистую стенку не действуют, поэтому не надо тратить на них деньги. А лазер или интенсивный импульсный свет (IPL-системы) позволяют быстро и эффективно решить проблему: они запаивают, коагулируют этот сосудик, и пятно исчезает», — отметила Егорова.

Она добавила, что предотвратить появление таких пятен невозможно, поскольку ведущую роль в этом вопросе играет генетическая предрасположенность.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого говорила, что самостоятельное удаление родинки может запустить опухолевый процесс. Врач подчеркнула, что в этом вопросе стоит сначала обратиться к специалисту, который определит, что это за элемент, и предложит решение проблемы.

