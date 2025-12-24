Стало известно, какие изменения родинок должны насторожить

Основными признаками перерождения родинки являются неравномерный цвет, изменение формы и появление зуда или кровоточивости. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и косметолог Олеся Вишня.

По ее словам, обычно родинки не представляют угрозы для здоровья, однако, любое внезапное изменение внешнего вида или ощущений в области них требует обращения к врачу.

«Кожа — это орган, который отражает состояние всего организма. Если родинка внезапно начала меняться, это может означать, что в теле уже запущен какой-то патологический процесс. Важно не только обследовать новообразование, но и обратить внимание на общее состояние здоровья, питание и образ жизни», — отметила Вишня.

Врач подчеркнула, что ранняя диагностика позволит вовремя подтвердить или исключить риск онкологического процесса.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого говорила, что самостоятельное удаление родинки может запустить опухолевый процесс. Врач подчеркнула, что в этом вопросе стоит сначала обратиться к специалисту, который определит, что это за элемент, и предложит решение проблемы.

Ранее россиянам рассказали о простом правиле, как распознать опасную родинку.