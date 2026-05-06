Как нужно обрабатывать деревья и кустарники весной, рассказала агроном

Бордоская жидкость – это часто применяемый для опрыскивания растений раствор медного купороса в известковом молоке. Это фунгицид, который применяют против грибковых и бактериальных болезней. Одного опрыскивания бордоской жидкостью до распускания почек недостаточно для плодовых деревьев, – рассказала «Газете.Ru» агроном, ландшафтный дизайнер, доцент кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института Надежда Московенко.

«Весенняя обработка сада работает только как система — минимум три-четыре этапа с разными препаратами. Одно опрыскивание бордоской жидкостью до распускания почек, которым многие и ограничиваются, закрывает лишь часть проблемы. Вредители и патогены активизируются поэтапно, и каждый этап требует своего ответа. Пропустить обработку в фазе бутонизации — значит оставить растение без защиты именно тогда, когда формируется урожай», — объяснила специалист.

Обычно выделяют четыре ключевых этапа весенней обработки сада. Первый этап проводится еще до распускания почек (по голым ветвям). В этот период могут применяться медьсодержащие препараты (бордоская смесь, медный купорос), а также инсектициды на основе минерального масла.

Второй этап наступает, когда почки уже пошли в рост, из них показались кончики листьев. В это время можно применять средства двух типов: контактные (уничтожают споры и вредителей при прямом попадании) и системные (проникают в сосудистую систему растения и защищают его изнутри).

«Третий этап проводится, когда соцветия готовы раскрыться, но еще не лопнули. В этот период важна защита от парши, мучнистой росы и плодожорки. Могут применяться те же препараты, что и на предыдущем этапе, или другие подходящие средства. Последний этап проводится уже после цветения, при появлении завязей. Этот этап может быть проведен, если сад сильно заражен вредителями или болезнями, либо если первые три срока обработки были пропущены. Используются инсектициды и фунгициды», – отметила Московенко.

Отдельная тема — совместимость препаратов. По словам специалиста, медьсодержащие составы нельзя смешивать с масляными, серу — с медью, биопрепараты — с фунгицидами.

«Несовместимые сочетания либо теряют эффективность, либо повреждают кору и корни. Баковые смеси (растворы, в которых смешивают два и более препарата с разными действующими веществами) требуют внимательного изучения инструкций, а не интуиции. И про почву приствольного круга забывать не стоит. Там зимует значительная часть патогенов и личинок. Обрабатывать только крону и ствол, игнорируя землю под деревом — типичная ошибка, которая сводит на нет половину усилий. Дозировку при обработке почвы нужно снижать вдвое, чтобы не навредить корневой системе и полезной микрофлоре», — заключила специалист.

