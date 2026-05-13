Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Мужчине, который измельчил супругу в блендере, вынесли приговор

В Швейцарии муж, измельчивший жену в блендере, получил пожизненный срок
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Швейцарии спустя два года разбирательств суд вынес приговор мужчине, который измельчил жену в блендере. Об этом сообщает Daily Mail.

Так как подробности происходящего были слишком пугающими, поэтому было принято решение не допускать публикую в зал на слушания.

«Поведение мужчины после преступления было почти невероятным по своей жестокости и абсурдности», – заявил прокурор.

43-летнего Марка Рибена приговорили к пожизненному заключению. Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию двум дочерям. По словам журналистов, во время оглашения приговора мужчина не демонстрировал никаких эмоций.

Перед заседанием около здания собралась толпа. Узнав о вердикте, они громко рукоплескали.

Резонансное дело возбудили после того, как в 2024 году Рибер учинил расправу над супругой и финалистку конкурса «Мисс Швейцария» Кристину Йоксимович.

После расправы некоторые органы он измельчил с помощью блендера, превратив в пюре. Также он удалил ей матку. Чтобы сделать это он готовился заранее и читал информацию об органах человека и их расположении.

Ранее в Бурятии мужчина зверски расправился с женой и изнасиловал дочь на глазах у пасынка.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!