Мужчина измельчил части тела жены в блендере

Житель Швейцарии убил свою жену и хотел избежать наказания, но суд не дал ему этого сделать. Об этом сообщает Bzbasel.

Убийство произошло в феврале 2024 года и мужчину уже осудили. Он попытался обжаловать это решение, но в инстанции отклонили его просьбу и раскрыли больше жестоких подробностей произошедшего.

Изначально мужчина рассказывал, что возлюбленная напала на него с ножом, он только защищался, но это опровергла экспертиза. По версии следствия, сначала тело женщины расчленили, после чего некоторые части измельчили с помощью блендера, превратив в пюре.

«Все его поведение 13 февраля 2024 года говорит о готовности заявителя применять насилие, иногда с садистско-социопатическими чертами», – сообщается в публикации.

При этом муж жестоко обращался с убитой и ранее. Так, он хватал ее за шею и душил несколько раз. Известно, что у супругов осталось двое детей. С кем они остались, не сообщается.

Ранее в Бурятии отец убил новорожденную дочь и спрятал тело в коробке.