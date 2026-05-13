Российский книжный союз призвал магазины бороться с маркетплейсами

Книжные магазины столкнулись с крайне сложной ситуацией из-за постоянной конкуренции с маркетплейсами – онлайн-площадки «душат» их не очень честной конкуренцией. Противостоять этому можно только объединившись, в том числе в этом случае магазины могут повлиять на скидки, предлагаемые покупателям скидки маркетплейсами, заявил вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько в беседе с НСН.

Текущие проблемы он объяснил тем, что россиянам удобнее делать покупки на маркетплейсах – на этом фоне сегодня все чаще магазины переформатируются в виртуальный режим. При этом книжные магазины стараются обновлять ассортимент, проводить выставки и презентации, стремясь привлечь читателей. Но все равно на сегодняшний день закрывается магазинов больше, чем открывается, констатировал Палько. По его мнению, книжное сообщество могло бы препятствовать этому, действуя сообща.

«Конечно, книжные магазины не должны закрываться, это горе для нас для всех. Я очень ругаю наше книжное сообщество. Маркетплейсам удобна наша разрозненность, они душат всех по очереди, — пояснил эксперт. — Нужно объединяться против условий маркетплейсов, которые к издателям выдвигают не всегда адекватные требования. На это мы можем влиять, можем влиять и на скидки маркетплейсов».

До этого Российский книжный союз разработал инструкцию для книжных магазинов, регламентирующую порядок работы с авторами, признанными иностранными агентами или экстремистами. В инструкции указано, что магазины будут нести ответственность за распространение «деструктивного контента», включая пропаганду «отказа от деторождения». Согласно документу, на обложке книги, в создании которой участвовали авторы, признанные иностранными агентами, должна быть размещена маркировка «18+».

Ранее сообщалось, что в московских книжных промаркируют более 100 новых изданий.

 
