Журналист Боуз прокомментировал слова премьера Дании о победе России

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что победа России на Украине станет катастрофой для Европы.

Фредериксен сделала свое заявление во время Копенгагенского саммита демократии 12 мая.

По его словам, НАТО прикладывает все усилия, чтобы российско-украинский конфликт продолжался.

Накануне украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией.

Дипломат предположил, что Европе понадобится новая роль в усилиях Украины по установлению мира.

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту инициативу с некоторыми европейскими лидерами. При этом Сибига уточнил, что Киев не просит Европу заменить США в мирных переговорах. По словам дипломата, помощь со стороны европейцев должна стать дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой.

Также 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах Евросоюза с Россией могут участвовать любые представители ЕС.

Ранее Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

 
