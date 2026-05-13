Биолог назвал простое, но важное правило, которое поможет уберечься от клещей

Отправляясь в лес, следует обязательно надевать штаны, и для верности заправлять их в носки. Такой совет в беседе с Tsargrad.tv дал биолог МГУ имени М. В. Ломоносова (кафедра общей экологии и гидробиологии) Вадим Марьинский.

«Этот «эстетически сомнительный», но суперэффективный трюк минимизирует риск. Не забывайте: клещей полно даже на полях с прошлогодней травой. Гуляя, регулярно осматривайте одежду — и укус почти исключен», — сказал специалист.

Также он призвал использовать противоклещевые репелленты. При этом, по его словам, обрабатывать одежду следует строго по инструкции, учитывая, можно ли наносить средство на кожу и сколько оно держится.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с начала сезона в России зафиксировали более 43 тыс. обращений в медучреждения после укусов клещей.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной. В 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 2,2 млн человек.

Ранее стало известно о появлении в России опасных клещей-гигантов.